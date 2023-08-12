Не Бедрос и не Киркоров: настоящее имя певца знают только избранные

Имя Бедроса Киркорова было известно по всему СССР. Талантливый музыкант покорил всю страну, выступая с оркестрами Эдди Рознера, Леонида Утесова и других знаменитых музыкантов. И до сих пор Киркоров-старший считается одним из самых талантливых музыкантов Советского Союза, однако далеко не все знают, как на самом деле зовут знаменитость.

Дело в том, что Бедрос происходит из армянского рода. Но судьба привела его в Болгарию, где он был вынужден отказаться от своей настоящей фамилии. Так, при рождении артиста звали Петрос Пилибос Киркорян, но в болгарском обществе он переименовался в Бедроса Киркорова, чтобы не привлекать к своей родословной внимание.

Долгие годы артист, как и его сын, скрывал свои корни и утверждал, что их семья родом из Болгарии. Однако не так давно они все же признались и рассказали всю правду поклонникам.