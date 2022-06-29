Не Басков: дочь Успенской не смолчала о личной жизни

32-летняя Татьяна Плаксина не стал молчать о личной жизни. Некоторое время назад в Интернете всерьез обсуждались слухи о романе дочери Любови Успенской с Николаем Басковым. Певица заявляла, что Татьяна может составить хорошую партию артисту. Но оказалось, что эти мечты не имеют под собой реальной основы.

Плаксина пояснила, что пока восстанавливается после сложного этапа в жизни, поэтому сосредоточена на заботе о себе. Ее сердце сейчас свободно, куда важнее для нее теперь реализация в творчестве.

«Только тогда смогу начать отношения», — заявила Татьяна в беседе с порталом WomanHit .

По словам Плаксиной, рядом с собой она хотела бы видеть мужчину, который сможет ее оберегать и поддерживать. Но пока такого человека она не встретила. Напомним, недавно Татьяна представила новое направление своей работы — коллекцию одежды, которую она подготовила в сотрудничестве с дизайнером Аникой Керимовой. Модельер перенесла картины Плаксиной на ткани, из которых были сшиты наряды.

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