Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями

Непростые международные отношения сильно сказались в том числе и на российских зрителях. Так, многие фильмы теперь или не доходят до них, или появляются в кинотеатрах с большим опозданием. Поэтому долгожданные голливудские новинки «Барби» и «Оппенгеймер» не вышли на экраны России летом. Но осенью они все же появились в киноафишах.

Правда, под весьма неожиданными названиями. В частности, картину про похождения куклы и ее бойфренда в прокате назвали «Быстрые свидания». А долгожданный фильм Кристофера Нолана со звездами первой величины Киллианом Мерфи, Мэттом Дэймоном, Робертом Дауни-младшим и другими, окрестили как «Дубак».

Вероятно, такое переименование связано с тем, что российское Министерство культуры не оценило нашумевшие картины и раскритиковало их за недостаток традиционных ценностей. Поэтому кинотеатры пошли на уловки и придумали им новые прокатные названия.