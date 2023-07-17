Не бабушка, а девочка: 81-летняя мать Кудрявцевой поражает моложавостью (фото)

Вот в кого звезда такая красотка.

Не даром говорят, что гены пальцем не раздавишь. И пример Леры Кудрявцевой служит наглядным тому подтверждением.

Телеведущая в свои 52 года выглядит на 30 лет, чем поражает россиян. Звезду не раз просили раскрыть секрет вечной молодости, но добиться внятного ответа еще никому не удалось. Однако теперь все карты раскрыты.

В социальных сетях звездная блондинка опубликовала снимок матери, к которой приехала на курорт в Болгарию.

Александре Ивановне уже 81 год. Тем не менее в столь почтенном возрасте она выглядит словно девчонка.

На фото поражающая моложавостью мать Кудрявцевой запечатлена с укладкой и легким макияжем. Глядя на снимок, трудно поверить, что эта шикарная женщина три года назад перенесла инсульт. Тогда у Александры Ивановны парализовало левую сторону тела. И знаменитость не пожалела сил и денег на то, чтобы ее мама как можно скорее поправилась.