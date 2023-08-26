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«Не бабка я вовсе»: Воробей впервые заговорила о причинах внезапной пропажи

26 августа 2023 11:00
«Не бабка я вовсе»: Воробей впервые заговорила о причинах внезапной пропажи

Артистка, наконец, появилась на публике.

Звезда «Аншлага» Елене Воробей долгое время не давала о себе знать. Но недавно юмористка вышла на связь, к огромной радости поклонников.

В соцсетях 56-летняя Елена Яковлевна опубликовала пост, в котором рассказала о причинах своего исчезновения, а также поделилась хорошими новостями. По словам Воробей, ей было нужно время, чтобы побыть наедине с собой и разгрести ворох накопившихся проблем. Теперь отдохнувшая и набравшаяся сил артистка возвращается в любимую профессию.

Сегодня Воробей находится в Мордовии на съемках детского фильма «Школа Бабы-Яги», где ей отведена роль главной фольклорной колдуньи.

«Правда моя героиня совсем не страшная, да и костюмчик у меня практически от Кутюр, ну и не бабка я вовсе», — написала звезда в своих соцсетях.

В сюжет сказки легли мордовский сказания и мифы. Героиню Воробей зовут не Баба-Яга, а Вирява. Она выступает как мудрая хранительница леса, а не хитроумная ведьма, наделенная зловещей магической силой.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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