Не Антон, а 30-летний Грег: кто на самом деле этот красавчик из популярной рекламы

Рекламный ролик жевательной резинки Orbit «Здравствуйте, Антон!» стал одной из самых популярных кампаний бренда. В течение многих лет клип транслируют по отечественным каналам, однако далеко не все россияне знают его историю.

Как оказалось, рекламу Orbit снимал не только для российского рынка, а сразу для всех стран. Везде зрители видят молодого человека, знакомящегося с родителями своей возлюбленной, а единственное различие — в озвучке. Так, в оригинальном видео главного героя зовут Томом.

Роль смелого любовника исполнил британский актер Грег Остин, которому летом этого года исполнится 31 год. После успешного видео он продолжил свою профессиональную карьеру и снялся в нескольких успешных проектах. И для того чтобы не ассоциироваться с рекламой, он даже сменил облик: сейчас Грег носит длинные волосы и бороду.