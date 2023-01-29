Не Антон, а 30-летний Грег: кто на самом деле этот красавчик из популярной рекламы
Всего лишь одним роликом артист прославился на весь мир.
Рекламный ролик жевательной резинки Orbit «Здравствуйте, Антон!» стал одной из самых популярных кампаний бренда. В течение многих лет клип транслируют по отечественным каналам, однако далеко не все россияне знают его историю.
Как оказалось, рекламу Orbit снимал не только для российского рынка, а сразу для всех стран. Везде зрители видят молодого человека, знакомящегося с родителями своей возлюбленной, а единственное различие — в озвучке. Так, в оригинальном видео главного героя зовут Томом.
Роль смелого любовника исполнил британский актер Грег Остин, которому летом этого года исполнится 31 год. После успешного видео он продолжил свою профессиональную карьеру и снялся в нескольких успешных проектах. И для того чтобы не ассоциироваться с рекламой, он даже сменил облик: сейчас Грег носит длинные волосы и бороду.