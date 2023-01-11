Не «Американский ниндзя», а русский: что стало со звездой 90-х - Майклом Дудикоффым

Красавца Майкла Дудикоффа многие российские зрители принимали за соотечественника, и они имели для этого все основания. Отец актера американских боевиков был русским, когда-то переехавшим в Калифорнию. Мужчина приучил сына к спорту и даже пытался преподавать ему основы родного языка.

Когда мальчик подрос, он часто пропадал в спортзалах, но не забывал и про образование. Юноша хотел стать детским психологом, однако его быстро заприметили кастинг-менеджеры. Так его и нашла роль убийцы в фильме «Американский ниндзя». Изначально персонажа должен был сыграть Чак Норрис, но знаменитый актер посчитал, что такой образ не подходит ему по статусу.

Отказ звезды подарил Майклу золотой билет в мир кинематографа. Однако после успешного выхода фильма, следующие работы артиста становились все более удручающими. В скором времени он и вовсе решил уйти из индустрии и сегодня вы не увидите его на экранах.