«Не Алла Борисовна»: в слухах о настоящем имени Пугачевой поставлена точка

Имя Аллы Пугачевой долгие годы известно не только в России, но и за ее пределами. Личность артистки привлекает внимание публики, а сама она остается одной из главных знаменитостей. При этом не так давно среди поклонников начали распространяться слухи, что фамилия знаменитости — псевдоним.

Как были уверены фанаты, на самом деле Пугачеву зовут Алла Боруховна Певзнер. Якобы она старательно скрывала правду о своем отце. Но, как оказалось, эти домыслы далеки от правды. По словам родного брата артистки Евгения, поклонникам не нужно верить не единому слуху.

«Много лет назад один офицер рассказывал мне со знанием дела: „Между прочим, она не Алла Борисовна, а Алла Боруховна!“ Я посмеялся. Глупости все это», — цитирует слова Пугачева «Комсомольская правда».

Сама артистка при этом никогда не комментировала подобные слухи. Она старалась не раскрывать правду о близких, что, как были уверены фанаты, лишь подтверждало эти многочисленные домыслы.