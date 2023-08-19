Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не Алла Борисовна: раскрыт грандиозный обман с отчеством Пугачевой

Не Алла Борисовна: раскрыт грандиозный обман с отчеством Пугачевой

19 августа 2023 22:20
Не Алла Борисовна: раскрыт грандиозный обман с отчеством Пугачевой

Певица предпочитала это скрывать.

После эмиграции Аллы Пугачевой за рубеж многие ее поклонники удивились тому, какую страну выбрала певица. Артистка ранее предпочитала чаще останавливаться в Юрмале, ведь обожала Латвию за ее мягкий климат. Она до сих пор отдыхает на местных курортах, но вот в качестве постоянного места жительства выбрала совсем другое государство.

Вместе с семьей Пугачева обосновалась в Израиле. И, как оказалось, туда она отправилась не просто так. Все дело в ее еврейских корнях. Даже отчество у Пугачевой совсем не Борисовна. На самом деле Примадонну должны были называть Алла Боруховна. Но артистка решила скрыть эту информацию.

«Переименовала папку в Бориску, русской захотела быть», — поделилась актриса Валентина Талызина в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Теперь младшие дети певицы посещают израильское учебное заведение. Пугачева вместе с семьей живет в элитном месте, которое уже называют израильской Рублевкой. Среди ее соседей топ-менеджеры и зажиточные олигархи.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше