Не Алла Борисовна: раскрыт грандиозный обман с отчеством Пугачевой

После эмиграции Аллы Пугачевой за рубеж многие ее поклонники удивились тому, какую страну выбрала певица. Артистка ранее предпочитала чаще останавливаться в Юрмале, ведь обожала Латвию за ее мягкий климат. Она до сих пор отдыхает на местных курортах, но вот в качестве постоянного места жительства выбрала совсем другое государство.

Вместе с семьей Пугачева обосновалась в Израиле. И, как оказалось, туда она отправилась не просто так. Все дело в ее еврейских корнях. Даже отчество у Пугачевой совсем не Борисовна. На самом деле Примадонну должны были называть Алла Боруховна. Но артистка решила скрыть эту информацию.

«Переименовала папку в Бориску, русской захотела быть», — поделилась актриса Валентина Талызина в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Теперь младшие дети певицы посещают израильское учебное заведение. Пугачева вместе с семьей живет в элитном месте, которое уже называют израильской Рублевкой. Среди ее соседей топ-менеджеры и зажиточные олигархи.