Не актриса: звезда фильма «Сто дней после детства» сменила профессию

Карьерный взлет юной Татьяны Друбич — мечта для каждой начинающей актрисы. В 12 лет она снялась в фильме «Пятнадцатая весна», а спустя 2 года стала звездой картины Сергея Соловьева «Сто дней после детства». Их встреча оказалась судьбоносной. Постановщик во всем поддерживал актрису, он же и посоветовал ей не «тратить время» на театральный вуз и выбрать дополнительную профессию. Кстати, впоследствии Татьяна вышла за Соловьева замуж.

Друбич окончила Московский медицинский стоматологический институт. После выпуска она совмещала карьеру актрисы и работу врачом-эндокринологом. Некоторое время советскую звезду можно было встретить даже на приеме в обычной районной поликлинике.

В последние годы Друбич редко появляется на экранах. Исключение она делает лишь для стоящих ролей. Также 62-летняя Татьяна занята благотворительностью. Она является одним из председателей попечительского совета в фонде «Вера» и помогает людям с диагнозом «онкология» в хосписе.