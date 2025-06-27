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«Не актриса»: новая «Прекрасная няня» высказалась о сходстве с Заворотнюк — небо и земля

27 июня 2025 11:50
«Не актриса»: новая «Прекрасная няня» высказалась о сходстве с Заворотнюк — небо и земля

Очередной проект о сотруднице попавшей к миллионеру готовят к выходу.

Когда в эфире промелькнули первые кадры из «Няни Оксаны», интернет отреагировал бурно: «Копия! Подмена!» Слишком уж знаком сюжет: провинциалка с разбитым сердцем, трое детей, московский ресторатор.

Логично — зрители тут же вспомнили Викторию Прутковскую, героиню Анастасии Заворотнюк в «Моей прекрасной няне». А актриса-дебютантка Олесия Иванченко, кажется, заранее подготовила письмо, в котором сравнила себя и культовую актрису.

Что написала Иванченко про Заворотнюк

«Не актриса»: новая «Прекрасная няня» высказалась о сходстве с Заворотнюк — небо и земля

Ответ звезды «Натальной карты» оказался удивительно трезвым. «Я не актриса. Это моя проба пера», — честно говорит Иванченко, ранее известная лишь по участию в комедийных шоу.

И тут же ставит акценты: «Проект не позиционируется как ремейк. Это не “новая няня страны”». Она с теплотой вспоминает героиню Заворотнюк как «главную музу» и символ принятия в детстве, но просит не искать подмены.

«Меня задевают слова о какой-то “замене”. Я просто надеюсь, что моя Оксана тоже, по-своему, полюбится зрителю».

Официально не ремейк

«Не актриса»: новая «Прекрасная няня» высказалась о сходстве с Заворотнюк — небо и земля

Пока зрители рассуждают, зачем создавать очередную «Прекрасную няню» с почти идентичным скелетом сюжета, продюсеры осторожничают. Никаких официальных заявлений о наследии «Моей прекрасной няни».

Лицензионной версии — нет, подчеркивает кинокритик Сусанна Альперина. Но ведь узнаваемость не запретишь: волосы, манера, улыбка — всё будто отголоски нулевых. В беседе с «Киноафишей» Борис Смолкин и Сергей Жигунов о новинке предпочли не высказываться.

Партнёр у Иванченко — Виктор Хориняк, тот самый «богатырь», ныне — вдовец-ресторатор. На втором плане — яркие имена, солидный состав. Похоже, проекту стоит дать шанс, но с осторожностью следить за развитием событий.

Не папины дочки, а мамины невесты: как сейчас выглядят актрисы из сериалов, которые в нулевые смотрели почти все.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press, кадры из сериала «Няня Оксана»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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