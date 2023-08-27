Не Абдулов и не Янковский: не поверите, какого советского актера считают самым лучшим

Ему никто не годится в подметки.

Советский кинематограф подарил зрителям множество блестящих и запоминающихся актерских работ. Даже современные артисты внимательно изучают картины прошлых лет, стараясь перенять мастерство коллег.

А россияне и сейчас с удовольствием пересматривают ленты СССР, чтобы полюбоваться любимой звездой. Хотя далеко не всех исполнителей ролей они считают одинаково талантливыми.

Пользователи Сети безусловно выделяют значение таких актеров, как Олег Янковский, Андрей Мягков или Александр Абдулов. Но лучшим они назвали совсем другого человека.

По мнению комментаторов, только Андрей Миронов мог органично смотреться в любой роли — как в театре, так и в кино. Он ответственно подходил к каждому своему образу, а еще безупречно импровизировал на площадке, выкладываясь на полную силу.