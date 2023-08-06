Не 57 и даже не 61: в швейцарской клинике раскрыли реальный возраст Андреевой

Ведущей Екатерине Андреевой удалось повернуть время вспять. В свои 57 лет диктор выглядит почти так же, как и 30 лет назад в начале своей карьеры.

О настоящем возрасте Андреевой ходят легенды. Интернет выдает разные данные: 57 лет, 61 год, 65 и так далее. Екатерина Сергеевна пролила свет на этот вопрос и призналась, сколько ей лет.

Как-то телеведущая была в швейцарской клинике на обследовании. Специалисты определили истинный биологический возраст Андреевой — ей 39-40 лет. Поэтому цифру в паспорте можно считать лишь формальностью, какой бы она ни была.

Многие гадают, в чем же секрет вечной молодости ведущей. По ее словам, она уже много лет спит в холодной комнате на лечебной подушке. Андреева делает массаж ионами серебра и ежедневно использует шелковую маску для лица, которая выглядит весьма жутковато.

Впрочем, не все верят, что Екатерина Сергеевна обходится одним лишь домашним уходом. Есть мнение, что Андреева делала подтяжку лица и колола ботокс, что и позволяет ей в 57 лет выглядеть на 30.