Не 3-я улица Строителей: где на самом деле снимали культовую «Иронию судьбы»

Бессмертный новогодний хит «Ирония судьбы, или С легким паром!», кажется, изучен вдоль и поперек. Но до сих пор вскрываются факты, способные удивить даже тех, кто знает все о легендарной картине.

Например, не все в курсе, что та злосчастная 3-я улица Строителей за кадром носила совсем другое название. Квартира Жени Лукашина располагалась на проспекте Вернандского, дом номер 125. А жилье Нади находилось неподалеку на том же проспекте в доме 113. Они на самом деле были похожи как близнецы, ведь их построили по единому плану. Внутри самих домов съемки не проходили: многоэтажки понадобились лишь для натуры. А сцены в квартирах Жени и Нади были отсняты в павильонах «Мосфильма».

Все происходящее в бане снимали там же, в стенах киностудии. А вот спиртное было настоящим: актеры подменили бутафорский напиток на натуральный. Когда Рязанов обнаружил, что артисты навеселе, устроил им жуткий разнос. После этой выходки режиссер каждый день их досматривал и контролировал, что они пьют во время съемок. Об этом пишет издание «Аргументы и факты ».