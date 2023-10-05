Называют за глаза Соковыжималкой: за что Дубовицкую наградили неприятным прозвищем

Регина Дубовицкая в 1990-х перевернула телевидение. Она стала создательницей развлекательной передачи «Аншлаг», посвященной эстраде разговорного жанра. Именно это шоу сделало популярным десятки юмористов, которые до сих пор блистают на сцене.

В период золотого десятилетия «Аншлага» передачу смотрели миллионы зрителей. Дубовицкая устраивала капустники и поездки на теплоходах, большие концерты и новогодние вечеринки. Причем сама она появлялась на экране в очень строгом образе и казалась максимально далекой от юмора.

Как выяснилось, коллеги за глаза придумали для своего руководителя немало довольно обидных прозвищ. Одним из самых популярных была Соковыжималка. И о нем знала сама Дубовицкая.

Дело в том, что от артистов она требовала максимальной отдачи на сцене, заставляла их придерживаться четкого рабочего графика и не прощала срыва съемок. Казалось, что ведущая выжимает все соки из своих подопечных.

Еще одним расхожим прозвищем была Мисс Вырезка. Ее авторство приписывают Михаилу Задорнову, который злился, что Дубовицкая укорачивала его выступления.