Называли бездарной и некрасивой: не поверите, о какой звезде «Девчат» идет речь

Нина Меньшикова известна как одна из самых талантливых актрис СССР. Зрители были заворожены ее ролями в картинах «Доживем до понедельника», «Шестой», а прославилась она благодаря «Девчатам» Юрия Чулюкина. Однако, вопреки мнению окружающих, она все-таки стала актрисой.

Дело в том, что в начале обучения во ВГИКе она сталкивалась лишь с критикой. Прославленные артисты совсем не оценили талант молодой Меньшиковой, но все равно зачислили ее на курс. И в официальной характеристике указывалось, что у нее нет ни таланта, ни внешности.

Однако Меньшикова старалась не покладая рук. И от роли к роли она играла все лучше, зарабатывая любовь публики и уважение коллег. И уже в конце обучения артисты полностью изменили свое мнение, потому выдали Меньшиковой противоположную оценку.