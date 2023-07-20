Называла на всю страну отвратительным: старший сын Светличной выглядит как ровесник актрисы

Светлана Светличная давно рассорилась со своим старшим сыном Алексеем Ивашовым. Несколько лет назад в одном из шоу актриса на всю страну назвала наследника отвратительным человеком, обвинив его близких в преследовании корыстных целей.

Звезда считала, что жена и дочь Алексея решили ее отравить, чтобы заполучить в свое распоряжение ее недвижимость. Тогда прогремел громкий скандал, который не обсуждал разве что ленивый. После этого дива советского кино то мирилась со своей семьей, то снова ругалась. И, по всей видимости, пережитый стресс немало отразился на Ивашове.

В свои 62 года он выглядит как ровесник 83-летней матери. Со скандальной родственницей Ивашов предпочитает не общаться. Ранее в СМИ писали, что за Светланой Афанасьевной ухаживает не родной сын, а сиделка, которая живет с ней под одной крышей.