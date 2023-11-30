Называет себя секс-гигантом: Хмельницкая с ужасом вспоминает об интиме с известным артистом

Алена Хмельницкая много лет была секс-символом отечественного кино. Звезда фильмов «Сердца трех», «Ландыш серебристый», «Самая красивая» и «Три полуграции», она не всегда была на пике славы и могла перебирать предложения режиссеров. Большим позором для актрисы обернулись съемки с Никитой Джигурдой.

Во времена безденежья красотку позвали сняться в боевике. Сценарий пришелся артистке по вкусу, и она согласилась. Но внезапно картину выкупил Джигурда, и сюжет киноленты кардинально изменился. Безобидный фильм превратился в эротику, изобилующую постыдными эпизодами.

Хмельницкая настояла, чтобы в постельных сценах ее заменила дублерша, однако опозориться звезде все же пришлось. Бедняжка с содроганием вспоминает, как ей приходилось изображать в кадре удовольствие от связи с Никитой Джигурдой.