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Называет себя секс-гигантом: Хмельницкая с ужасом вспоминает об интиме с известным артистом

30 ноября 2023 07:30
Называет себя секс-гигантом: Хмельницкая с ужасом вспоминает об интиме с известным артистом

Самый постыдный момент в жизни актрисы.

Алена Хмельницкая много лет была секс-символом отечественного кино. Звезда фильмов «Сердца трех», «Ландыш серебристый», «Самая красивая» и «Три полуграции», она не всегда была на пике славы и могла перебирать предложения режиссеров. Большим позором для актрисы обернулись съемки с Никитой Джигурдой.

Во времена безденежья красотку позвали сняться в боевике. Сценарий пришелся артистке по вкусу, и она согласилась. Но внезапно картину выкупил Джигурда, и сюжет киноленты кардинально изменился. Безобидный фильм превратился в эротику, изобилующую постыдными эпизодами.

Хмельницкая настояла, чтобы в постельных сценах ее заменила дублерша, однако опозориться звезде все же пришлось. Бедняжка с содроганием вспоминает, как ей приходилось изображать в кадре удовольствие от связи с Никитой Джигурдой.

Называет себя секс-гигантом: Хмельницкая с ужасом вспоминает об интиме с известным артистом
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, кадр из фильма «Супермен поневоле, или Эротический мутант» (1993)
Алла Новикова
Алла Новикова
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