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Называет ее королевой: что известно о связи Киркорова с молодой фавориткой

19 июня 2023 15:00
Называет ее королевой: что известно о связи Киркорова с молодой фавориткой

Коллегам по цеху не удалось скрыть свои чувства.

После того как Филипп Киркоров развелся с Аллой Пугачевой, страна то и дело пытается его женить. Музыканту не раз приписывали страстные романы с известными артистками, но на этот раз он сам спровоцировал слухи о личной жизни.

Исполнитель выпустил песню вместе с Люсей Чеботиной под говорящим названием «Королева». Во время съемок клипа поп-король отечественной эстрады смотрел на эффектную блондинку как кот на сметану, что и натолкнуло публику на мысли о любовной связи звезд.

Называет ее королевой: что известно о связи Киркорова с молодой фавориткой

К тому же в тексте композиции Филипп Бедросович называет молодую фаворитку королевой, уточняя, что такой ее сделал он — король. Большего поклонникам и не нужно, чтобы говорить о появлении в российском шоу-бизнесе новой пары. К тому же Чеботина и сама подогрела слухи об отношениях с Киркоровым, признавшись, что считает его невероятно душевным человеком.

Фото: кадр из клипа на песню «Королева» (2023), GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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