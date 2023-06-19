Называет ее королевой: что известно о связи Киркорова с молодой фавориткой

После того как Филипп Киркоров развелся с Аллой Пугачевой, страна то и дело пытается его женить. Музыканту не раз приписывали страстные романы с известными артистками, но на этот раз он сам спровоцировал слухи о личной жизни.

Исполнитель выпустил песню вместе с Люсей Чеботиной под говорящим названием «Королева». Во время съемок клипа поп-король отечественной эстрады смотрел на эффектную блондинку как кот на сметану, что и натолкнуло публику на мысли о любовной связи звезд.

К тому же в тексте композиции Филипп Бедросович называет молодую фаворитку королевой, уточняя, что такой ее сделал он — король. Большего поклонникам и не нужно, чтобы говорить о появлении в российском шоу-бизнесе новой пары. К тому же Чеботина и сама подогрела слухи об отношениях с Киркоровым, признавшись, что считает его невероятно душевным человеком.