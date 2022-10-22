Называет бабушку мамой и живет вдали от отца: что известно о единственном сыне Константина Хабенского

В 2008 году в жизни актера Константина Хабенского случилась трагедия – умерла его жена, журналистка и актриса Анастасия Федосеева. Супруга Хабенского скончалась от опухоли головного мозга – сиротой остался их общий годовалый сын Иван.

Хабенский долго не мог найти себе места от горя, но залечить душевные раны помогла вторая жена – актриса Ольге Литвинова, у пары родилось двое дочерей: Александра и Вера.

Пока отец устраивал личную жизнь, маленький Ваня был на попечении бабушки – Инны Федосеевой.

Несколько лет наследник Хабенского провел в испанской Барселоне, где получал европейское образование. Мальчик редко виделся с папой и называл свою бабушкой мамой.

Сегодня Ивану 15 лет. В прошлом году они с бабушкой вернулись в Москву. Известно, что парень любит спорт и увлекается горными лыжами.