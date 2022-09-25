Называет бабушку мамой и живет на чужбине: что известно о сыне Константина Хабенского

Единственному сыну Константина Хабенского Ивану уже почти 15 лет. Жизнь мальчика омрачена большой трагедией. Когда маленькому Ване был годик, у него умерла мама от опухоли головного мозга. Хабенский долгое время не мог справиться с горем от потери любимой женщины и доверил заботу о сыне своей теще – Инне Федосеевой.

Спустя годы Константин Хабенский сумел пережить утрату и женился на актрисе Ольге Литвиновой – у пары две совместных дочери. Тем временем бабушка первенца увезла Ивана в испанскую Барселону – Хабенский хотел дать отпрыску европейское образование. Как сообщает портал «Телепрограмма », Иван называет свою бабушку мамой.

В прошлом году Инна Федосеева с внуком вернулись в Москву. Иван уже совсем взрослый. Он догнал по росту своего отца. Парень любит спорт и увлекается горными лыжами.