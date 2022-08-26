Названы знаки зодиака с негативной энергетикой: их всего 3

Можно не верить в существование фантастических существ, которые питаются чужой кровью, но никто не сомневается в реальности энергетические вампиров. Некоторые люди излучают настолько тяжелую энергетику, что с ними сложно даже просто находиться рядом. Те, кому не посчастливилось завести беседу с таким человеком, после чувствуют себя вялыми и опустошенными. Астрологи рассказали, что энергетическими вампирами чаще всего становятся представители определённых знаков зодиака. Рассказываем, кого ж следует обходить стороной.

Рак

Люди, рожденные под этим летним знаком, страдают от своей чувствительности. Вернее, страдают все же по большей части окружающие. Он принимают к сердцу каждую мелочь. Чей-то неосторожный взгляд, прокисшее молоко, порвавшийся шнурок – все эти вещи, безусловно, неприятные, но не смертельные, способны вогнать Рака в подобие депрессии. Уроженцы водного знака неустанно жалуются окружающим на свои проблемы, не замечая того, как сильно утомляют собеседников эти разговоры.

В итоге, выговорившись, Рак чувствует, что ему ощутимо полегчало, а вот его визави после завершения беседы еще долгое время не может прийти в себя.

Рыбы

Представители водного знака славятся своим эскапизмом. Рыбы постоянно витают в облаках, создают свои собственные миры, где все разворачивается по нужному им сценарию. Вот только вечно находиться в своих грезах невозможно, рано или поздно уроженцам знака приходится спуститься на грешную землю – и испытать жесточайшее разочарование и недовольство. Все вокруг совершенно не такое, как хотелось бы Рыбкам – люди, работа, пейзаж за окном вгоняют их в тоску. При этом представители знака не стесняются рассказывать окружающим о том, насколько тяжело им находиться среди таких неидеальных особ.

Неудивительно, что люди начинают сторониться Рыб, поскольку знают – без нытья не обойдется.

Весы

Весы – настоящие пессимисты. Они из тех людей, которые считают, что стакан наполовину пуст, и никакие доводы не убедят их в том, что он также наполовину полон. Практически в любой ситуации представители воздушного знака видят что-то плохое. Они будут делиться своими негативными впечатлениями в окружающими и ухитрятся испортить настроение еще и им. При этом отвязаться от ноющих Весов практически невозможно – они постоянно нуждаются в чьем-то внимании, словно маленькие дети.