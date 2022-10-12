Названы вероломные обманщики среди знаков Зодиака: их всего 3

Знаки, которые обведут вас вокруг пальца без зазрений совести.

“Лгать нехорошо”, - слышим мы с самого детства и все равно время от времени искажаем истину, фантазируем, не договариваем... Кто-то считает, что если соврать из благих побуждений, то в этом нет ничего страшного. Другие же убеждены, что ложь остается ложью в любом случае, даже если она во благо. По мнению астрологов, на отношение человека к вранью во многом влияет его дата рождения. Есть знаки зодиака, которые, как говорится, соврут - недорого возьмут. Рассказываем, о ком идет речь.

Близнецы

Нельзя так просто взять и рассказать полностью правдивую историю. Эта фраза могла бы стать девизом Близнецов, которые ложку истины способны разбавить целой бочкой фантазии - да-да, именно так, а не наоборот.

Представители воздушного знака лгут так убедительно, художественно и вдохновенно, что не поверить им совесть не позволяет.

Астрологи говорят, что Близнецам открыта дорога в творческие профессии, особенно те, которые связаны с писательской или актерской деятельностью. В них уроженцы знака могли бы реализовать свои таланты к сочинительству в полной мере. Правда, привирать в реальности они тоже не перестали бы.

Скорпион

Скорпион, пожалуй, самый скрытный и таинственный знак во всем гороскопе. Его представители - темные лошадки, серые кардиналы, неуловимые и непонятные. Уроженцы этого знака обладают отличной интуицией, которая помогает им без труда разгадывать ложь собеседника. А вот разобраться, искренен ли Скорпион, практически невозможно - он мастер наводить тень на плетень и запутывать людей.

Представители водного знака знают о лжи абсолютно все, поэтому им не составляет особого труда обмануть кого-то.

Как правило, делает это Скорпион, чтобы обезопасить себя и своих близких - одним словом, лжет во имя самозащиты.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, те еще интриганы. Они обожают лгать из любви к искусству - просто потому, что им нравится наблюдать за реакцией собеседника, тем, как он попадается на удочку и заглатывает наживку. Кстати, подбирать приманку представителям воздушного знака особенно нравится.

Они готовы устроить целый спектакль, чтобы человек поверил в искренность их намерений и поддался.

Кроме того, Весам очень важно чувствовать гармонию. Если они чувствуют, что в воздухе пахнет конфликтом, они могут солгать ради того, чтобы предотвратить его.