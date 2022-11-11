Названы топ-5 лучших любовников-мужчин по знаку зодиака

При словосочетании "идеальный любовник" одни женщины представляют себе страстных и темпераментных мачо, другие рисуют в своём воображении трепетных и чутких возлюбленных, готовых угадывать малейшие желания и капризы избранницы. Кому-то подавай мужчину-консерватора, который даже в спальне придерживается традиций, а кто-то обожает, когда партнёр придумывает что-то новое и не прочь поэкспериментировать. Астрологи говорят, что мужчины, рожденные под определенными знаками зодиака, способны затмить собой любые дамские фантазии - настолько они хороши. Рассказываем, под какими пятью созвездиями рождаются лучшие любовники.

Овен

Представители огненного знака - из тех мужчин, которые “любят погорячее”. В спальне для Овнов не существует практически никаких табу - они открыты навстречу любым предложениям и экспериментам.

Благодаря врожденной харизме и эмпатии мужчины, рожденные под этим знаком, способны соблазнить любую даму и воплотить ее тайные мечты в реальность.

Близнецы

Мужчины, рожденные под воздушным знаком Близнецов, также обожают острые ощущения. Они всегда готовы предложить партнерше что-то новенькое и неожиданное, кроме того, уроженцы знака чутко прислушиваются к ее собственным желаниям. Близнецы счастливы, когда избранница всем довольна, поэтому охотно идут на компромисс.

Скорпион

Уроженцы водного знака наделены неповторимым “темным” шармом, перед которым не способна устоять ни одна дама. Мужчины, появившиеся на свет под созвездием Скорпиона - искушенные любовники, которые обязательно откроют для своей избранницы новые грани удовольствия.

А еще они интуитивно угадывают желания партнерши и исполняют их.

Стрелец

Звание самых страстных и темпераментных партнеров, без сомнений, уходит Стрельцу. Уроженцы огненного знака - любовники, которых женщина не забудет никогда, даже если они проведут вместе только одну ночь. Стрелец способен дать своей даме ощущение того, что она особенная, а также с радостью воплотить в реальность ее романтические грезы.

Водолей

Мужчина-Водолей - нежный и чуткий партнер, для которого наслаждение избранницы - самое главное. Уже за это он может удостоиться статуса идеального любовника. Кроме того, он всегда прислушивается к пожеланиям своей женщины.