Названы топ-100 лучших фантастических фильмов в истории (Интерстеллара в списке ВООБЩЕ нет)

Что общего у оскароносного режиссёра Гильермо дель Торо, создателя «Игры престолов» Джорджа Мартина и нобелевского лауреата по генетике Пола Нёрса?

Все трое вошли в экспертную панель, которую журнал TimeOut собрал для составления рейтинга ста лучших фантастических фильмов в истории.

Результат получился любопытным. На вершине — «Космическая одиссея 2001 года» Кубрика, и с этим спорить сложно. В десятке — классика от «Чужого» до «Бегущего по лезвию». А вот «Интерстеллар» Нолана не попал в топ-100 вообще. Фильм, который вернул Голливуду моду на серьёзную космическую фантастику, эксперты проигнорировали полностью.

Зато в списке нашлось место «Дню независимости» — картине, где Уилл Смит бьёт инопланетянина в морду, а потом тащит его тело через пустыню, непрерывно огрызаясь.

Издание называет это «чистейшим попкорновым весельем». Что ж, у экспертов явно есть чувство юмора.

В первой десятке нет ни одного фильма моложе 1986 года. Самый «свежий» — «Чужие» Кэмерона. Ничего из девяностых, нулевых, десятых — сплошная классика.

Ещё одна странность: в сотню попали сразу два «Соляриса». Версия Тарковского — на 17-м месте, голливудский ремейк Содерберга с Джорджем Клуни — на 91-м. Видимо, эксперты решили не выбирать.

Первая десятка выглядит так:

10. «Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар», 1980 9. «Терминатор», 1984 8. «Метрополис», 1927 7. «Бразилия», 1985 6. «Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда», 1977 5. «Чужие», 1986 4. «Близкие контакты третьей степени», 1977 3. «Чужой», 1979 2. «Бегущий по лезвию», 1982 1. «Космическая одиссея 2001 года», 1968

Первое место шедевра Стэнли Кубрика выглядит абсолютно закономерно. Эта космическая эпопея опередила своё время и повлияла практически на каждый фантастический фильм, снятый после неё. К остальной десятке тоже сложно придраться — все эти картины давно признаны культовыми.

Полный список — по ссылке.