Названы самые пьющие знаки зодиака у женщин: удивитесь, но Водолея нет в списке

У каждого человека свое отношение к алкоголю. Кто-то не притрагивается к спиртному, тогда как другие топят в бутылке все свои беды. Особенно губительны проблемы с крепкими напитками для дам. Представительницы этих знаков зодиака не умеют пить в меру.

Скорпион

Замкнутым и строгим женщинам, им порой нужен повод расслабиться. Правда, многие Скорпионы чересчур увлекаются «расслабляющим» шампанским и уходят в отрыв. Выбраться из этой ямы представительницам знака поможет разве что горячее желание и самодисциплина.

Рыбы

Такие дамы слишком заигрались в «подводный мир». Мечтательные Рыбы обожают погружаться в грезы и сказочные фантазии, поэтому используют горячительные напитки для вдохновения. Главное в этом вопросе — не увлекаться и знать меру.

Близнецы

Представительницы знака пьют так, что подшофе их ни за что не отличишь от трезвых. Но до тех пор, пока Близнецы не решаются действовать. С последствиями пьяных приключений им придется разбираться уже на следующее утро.