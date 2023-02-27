Названы самые лживые знаки Зодиака по китайскому гороскопу: вот кто они

Люди, рожденные под этими знаками, постоянно врут.

В восточном гороскопе, как и в обычном, есть знаки, которые чаще других прибегают ко лжи. Они настоящие мастера уходить от прямого ответа, напускать туману, наводить тень на плетень. Захочешь вывести их на чистую воду, да не получится. Астрологи рассказали, с какими представителями китайского гороскопа нужно держать ухо востро, чтобы не оказаться обманутым.

Дракон

Люди, рожденные в год Дракона, отличаются необыкновенным умом, хитростью и проницательностью. Все эти качества помогают им с легкостью выходить сухими из воды.

Дракон никогда не лжет наобум, без предварительной подготовки, а тщательно продумывает все до мельчайших подробностей.

Потому-то его и невозможно поймать на вранье.

При этом знак терпеть не может, когда обманывают его самого. Узнав, что его обвели вокруг пальца, Дракон будет разъяренно плеваться пламенем и свирепо бить хвостом.

Лошадь

Представители этого знака лгут не ради искусства, как некоторые, а с определенными целями. Чаще всего лошадь прибегает к вранью, когда ей нужно чего-то добиться от окружающих.

Например, при знакомстве с новыми людьми Лошадь вполне способна приврать о себе и своих интересах, чтобы быстрее влиться в компанию. Удивительно, что позднее она успешно избегает разоблачения.

Кроме того, уроженцы этого знака частенько преувеличивают свои таланты и достижения, чтобы произвести впечатление на нужных людей.

Обезьяна

Хитрость - одно из главных качеств, присущих Обезьяне. Представители этого знака убеждены, что цель оправдывает средства. А потому, задумав что-то, идут на все, лишь бы добиться желаемого.

Очень часто в корыстных целях Обезьяна прибегает ко лжи. Уроженцы знака врут очень искусно, их изворотливый ум позволяет сочинить правдоподобную историю даже на ходу.

Кроме того, этому знаку свойственна манера говорить быстро и уверенно, что сбивает собеседников с толку, не позволяет им осмыслить услышанное и найти в нем несостыковки, если они есть.

Петух

В общем и целом этот знак восточного гороскопа способен обойтись без лжи. Однако периодически в жизни Петуха возникают ситуации, когда ему приходится призвать на помощь все красноречие.

Чаще всего уроженцы этого знака лгут, чтобы польстить собеседнику.

Они чувствуют, когда тот нуждается в похвале, но если им нечего сказать искренне, виртуозно кривят душой.

Также Петух способен на ложь в случаях, если ему не хочется обижать кого-то или ранить чужие чувства. Тогда вместо критики он выдает лживые комплименты, которые, впрочем, звучат очень искренне.