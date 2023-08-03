Названы самые «душные» знаки зодиака: наверняка догадаетесь, о ком речь

Открывайте форточки — рядом с ними не продохнуть.

С этими занудами бывает сложно иметь дело. Хоть они и умные, но от их душных разговоров можно задремать. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака лидируют в списке душнил.

Тройку лидеров открывают люди, родившиеся в конце июня и в первой половине июля. Раки бывают безмерно фанатичными и могут кого угодно достать своими придирками или бесконечным бубнежом. Но даже в лучших намерениях Раки могут стать душными — от чрезмерной заботы и гиперопеки.

«Серебряную медаль» астрологи отдают Девам. Представители этого знака зодиака очень умны и умеют произвести впечатление. Но если перестанут притворяться милашками, то будут невероятными занудами.

Обойти Дев в этом удается только Козерогам. Им не нужно никаких усилий, чтобы людям вокруг захотелось открыть форточки и вдохнуть свежего воздуха. Козерог может сидеть молча и при этом безмерно раздражать — это его талант от природы.

Конечно, эти три знака не единственные, которые могут скатиться в занудство. Рыбы и Тельцы изо всех сил наступают им на пятки.