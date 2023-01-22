Названы обладательницы имен с самым низким уровнем интеллекта

На протяжении многих столетий доступ к образованию и науке для женщин был закрыт. Представительницам прекрасного пола предписывалось сидеть дома и заниматься делами семьи, а прерогатива совершать открытия и демонстрировать возможности своего интеллекта принадлежала исключительно мужчинам. Эти времена давно миновали, однако анекдоты о женской логике до сих гуляют по интернету и передаются из уст в уста. Дамы уже давно доказали, что в своем умственном развитии ничуть не уступают сильному полу, а в чем-то даже его превосходят. И все же даже в век феминизма находятся женщины, которые не прочь побыть легкомысленными или разыграть из себя глупышку. По мнению экспертов в области эзотерики, чаще всего они носят определенные имена.

Алиса

Обладательницы имени Алиса довольно часто не хотят брать на себя ответственность и решать сложные вопросы. Они с удовольствием делегируют неприятные обязанности кому-нибудь другому, например, любимому мужчине. Вот только Алиса догадывается, что так просто ничего не допросишься. Поэтому при необходимости она “включает наивную девочку” и просит парня разобраться со сложным делом.

Этот прием работает безотказно.

Александра

Александра, на самом деле, девушка умная. Вот только она понимает, что чересчур интеллектуальные дамы отталкивают окружающих. Благодаря своей сообразительности Саша довольно быстро смекает, что куда более выгодно будет изображать наивную простушку. Правда, стоит быть аккуратнее - Александра может настолько войти в образ, что потом избавиться от него будет непросто.

Дарья

Женщины, которые носят имя Дарья, привыкли наслаждаться жизнью. Зачастую они так бурно выражают свои искренние эмоции, что совершенно не задумываются над тем, как выглядят в глазах окружающих. Впрочем, даже если кто-то сочтет Дарью чрезмерно инфантильной или недалекой, она не станет обижаться.

“Зачем портить себе настроение из-за людей, которых видишь в первый и последний раз в жизни?” - именно такой философии придерживаются обладательницы имени.

Наталья

Наталья - девушка видная, у нее никогда не бывает недостатка в поклонниках. Довольно быстро обладательница этого имени понимает, что со своей внешностью и фигурой она может не слишком усердствовать в учебе. К тому же наука действительно ее не привлекает.