Названы имена женщин, которые до 2023 года удачно выйдут замуж

Носительницы этих имен пойдут к алтарю уже в этом году.

Свадьба - одно из самых долгожданных и волнительных событий в жизни любого человека. Невесты ждут этого дня с особым трепетом, потому что он знаменует собой начало следующей главы, рождение новой, своей собственной семьи. Рассказываем, обладательницы каких женских имен отправятся под венец в ближайшие месяцы - 2023 год они встретят уже в статусе любимой законной жены.

Ксения

Носительницы имени Ксения, как правило, обладают сильным и независимым характером. Они привыкли решать свои проблемы самостоятельно, однако специалисты в сфере эзотерики утверждают, что уже скоро в жизни Ксюши появится мужчина, готовый взять на себя ответственность за ее счастье и предложить ей руку и сердце. Женщине с этим именем поначалу будет непривычно, но вскоре она поймет, насколько сильно ей не хватало рядом надежного мужа.

Этот союз будет крепким и удачным во всех отношениях.

Алёна

Красивое имя Алёна носят женщины, которым не привыкать к мужскому вниманию - они всегда вызывали интерес у представителей противоположного пола. Выбор женихов у носительниц этого имени большой, но они, несомненно, остановятся на самом лучшем, готовом исполнить любое их желание.

Согласно прогнозам специалистов, до конца 2022 года у Алён есть все шансы получить предложение от такого мужчины и отправиться к алтарю.

В браке обладательницы этого имени будут счастливы и любимы.

Ирина

Обладательницы имени Ирина мечтают о верном, мужественном, чутком супруге, который станет для нее настоящей опорой. Поэтому при знакомстве с мужчиной они в первую очередь обращают внимание на его внутренний мир, его идеалы и ценности, а не на банковский счет и наличие престижных атрибутов.

Специалисты утверждают, что в скором времени Ирины, уже встретившие свой идеал, смогут отпраздновать помолвку, а затем и свадьбу. Радостное событие произойдет уже в этом году.

Мирослава

Женщины с необычным именем Мирослава постоянно находятся в центре мужского внимания. Они обладают удивительной притягательностью, нередко парни влюбляются в них буквально с первого взгляда. Романтический прогноз сулит Мирославе в ближайшие месяцы головокружительный роман, а затем неожиданное предложение руки и сердца.