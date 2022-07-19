Названы 3 знака Зодиака, которым в 2022 году все будут завидовать
Эти знаки зодиака ждет успех во всех сферах жизни.
Половина 2022 года осталась позади, однако впереди еще почти шесть месяцев под покровительством Черного Водяного Тигра. Символ года уже выбрал своих любимчиков – рассказываем, какие три знака зодиака на протяжении ближайшего времени гарантированно будут купаться в деньгах, везении и внимании представителей противоположного пола.
Лев
Черный Водяной Тигр будет благосклонен к другому представителю семейства кошачьих. Астрологи обещают, что в 2022 году Львов ждут крутые – во всех смыслах этого слова – перемены в сфере карьеры. Вполне вероятно, что они сменят работу – на новом месте они получат и должность повыше, и зарплату побольше. На этом щедрость покровителя года не заканчивается.
Одинокие Львы встретят свою вторую половинку, а семейные или состоящие в паре испытают прилив страстных чувств.
Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что
Кроме того, уроженцам огненного знака удастся избавиться от недугов, которые тревожили их давно. Хорошее самочувствие и отличное расположение духа поможет Львам без помех покорить новые высоты.
Стрелец
Вторая половина 2022 года пройдет у Стрельцов под знаком больших перемен. Небесные светила сулят представителям огненного знака продвижение по карьерной лестнице – Стрельцы получат от руководства предложение, о котором даже не смели мечтать.
Новая должность принесет с собой прирост заработной платы, поэтому уроженцы знака смогут позволить себе приобрести многие вещи, на которые раньше не хватало средств. Кроме того, возможно, что Стрельцы найдут дополнительный источник заработка.
В личной жизни все также будет складываться благополучно – у кого-то завяжутся новые отношения, а кто-то получит или сделает предложение руки и сердца. Стрельцы, давно мечтавшие о переезде, смогут воплотить свои планы в реальность.
Рак
На протяжении нескольких предшествующих месяцев жизнь Раков протекала размеренно и спокойно, без громких событий и больших потрясений. Уроженцы водного знака как будто набирались сил перед значительным рывком вперед.
Звезды говорят, что во второй половине 2020 года пришло время заявить о себе в полный голос.
Раков ожидает высокий карьерный рост, вполне вероятно, что речь идет о руководящей должности. На новом посту дела у представителей водного знака будут идти хорошо – настолько, что они быстро завоюют в деловых кругах репутацию отличного лидера. Помимо авторитета, Раки получат за свою работу солидную сумму.