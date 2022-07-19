Названы 3 знака Зодиака, которым в 2022 году все будут завидовать

Половина 2022 года осталась позади, однако впереди еще почти шесть месяцев под покровительством Черного Водяного Тигра. Символ года уже выбрал своих любимчиков – рассказываем, какие три знака зодиака на протяжении ближайшего времени гарантированно будут купаться в деньгах, везении и внимании представителей противоположного пола.

Лев

Черный Водяной Тигр будет благосклонен к другому представителю семейства кошачьих. Астрологи обещают, что в 2022 году Львов ждут крутые – во всех смыслах этого слова – перемены в сфере карьеры. Вполне вероятно, что они сменят работу – на новом месте они получат и должность повыше, и зарплату побольше. На этом щедрость покровителя года не заканчивается.

Одинокие Львы встретят свою вторую половинку, а семейные или состоящие в паре испытают прилив страстных чувств.

Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что

Кроме того, уроженцам огненного знака удастся избавиться от недугов, которые тревожили их давно. Хорошее самочувствие и отличное расположение духа поможет Львам без помех покорить новые высоты.

Стрелец

Вторая половина 2022 года пройдет у Стрельцов под знаком больших перемен. Небесные светила сулят представителям огненного знака продвижение по карьерной лестнице – Стрельцы получат от руководства предложение, о котором даже не смели мечтать.

Новая должность принесет с собой прирост заработной платы, поэтому уроженцы знака смогут позволить себе приобрести многие вещи, на которые раньше не хватало средств. Кроме того, возможно, что Стрельцы найдут дополнительный источник заработка.

В личной жизни все также будет складываться благополучно – у кого-то завяжутся новые отношения, а кто-то получит или сделает предложение руки и сердца. Стрельцы, давно мечтавшие о переезде, смогут воплотить свои планы в реальность.

Рак

На протяжении нескольких предшествующих месяцев жизнь Раков протекала размеренно и спокойно, без громких событий и больших потрясений. Уроженцы водного знака как будто набирались сил перед значительным рывком вперед.

Звезды говорят, что во второй половине 2020 года пришло время заявить о себе в полный голос.

Раков ожидает высокий карьерный рост, вполне вероятно, что речь идет о руководящей должности. На новом посту дела у представителей водного знака будут идти хорошо – настолько, что они быстро завоюют в деловых кругах репутацию отличного лидера. Помимо авторитета, Раки получат за свою работу солидную сумму.