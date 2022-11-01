Названо главное различие Голливуда и России: «посочувствуете» нашим актерам

Российская киноиндустрия последние годы стремительно развивается. Продюсеры выпускают десятки фильмов и сериалов, а иностранные актеры с радостью принимают приглашения от отечественных коллег. Однако мало кто знает, в чем состоит одно из основных отличий работы студий в Америке и в России.

Как рассказала актриса Елена Великанова, которой удалось принять участие в шпионском триллере Кеннета Брана «Джек Райан: Теория хаоса», с первый минут на съемочной площадке она почувствовала, что работает за границей. Дело в том, что ей тут же предоставили девушку-дублера, которая участвовала в подготовке съемок. Именно она помогала операторам и режиссерам правильно настроить свет и полностью подготовить кадр к приходу артистов.

«Во время подготовки кадра она ходила по точкам, репетировала движение с камерой, а меня приглашали в последний момент — одна репетиция и снимаем», — рассказала знаменитость проекту Peopletalk .

В России же, как отмечает артистка, звезды сами участвуют в репетициях и подготовках сцен. И подобное отношение лишь играет им на руку: актер начинает увереннее чувствовать себя в кадре и прекрасно ориентируется на месте съемок.