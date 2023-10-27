Названа стрижка, которая идет всем женщинам без исключения

Парикмахеры и стилисты постоянно экспериментируют с женскими волосами, предлагая новые варианты окрашивания, укладки или стрижки. Но уже больше века существует одна прическа, которая будет отлично смотреться с любой формой лица и структурой волос.

Эта стрижка — удлиненный боб. Его придумали еще в начале 20 века, и с тех пор этот вариант прически не теряет актуальности. И неудивительно, ведь именно такие волосы скрывают любые недостатки и смотрятся гармонично на каждой женщине.

Боб позволяет сгладить квадратную челюсть, сделать черты более гармоничными и максимально приблизить любую форму лица к эталонному овалу. Стилисты заявляют — такая прическа будет уместна и на светском мероприятии, и в тренажерном зале. А значит, более универсального варианта не найти. Если хотите обновить имидж и не можете определиться с выбором, без сомнения простите стилиста об этой стрижке.