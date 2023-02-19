Названа самая популярная у народа фраза из фильмов Гайдая: сейчас нужна как никогда

Только в нынешнем году это изречение из бессмертной комедии россияне сказали 49 000 раз.

Сегодня великому советскому режиссеру Леониду Гайдаю исполнилось бы сто лет. К памятной дате телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» решил изучить, как глубоко творчество прозорливого и остроумного маэстро укоренилось в российской культуре.

Исследователи составили рейтинг наиболее народных крылатых фраз из фильмов Гайдая. На первом месте оказалось знаменитое изречение Александра Демьяненко из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Фразу «Надо, Федя, надо» россияне говорят/пишут в социальных сетях в среднем почти 50 тысяч раз ежегодно.

Другой распространенный «перл», полюбившийся российскому зрителю, тоже принадлежит Шурику. Фразу «Птичку жалко» актер Демьяненко по требованию Гайдая произносил столько раз, что слезы в финальной версии дубля вполне могли быть настоящими.

Кстати, Шуриком главный герой стал не сразу. В начальной версии кинокомедии главного персонажа звали Владик. От Владика Гайдай отказался, чтобы избежать ассоциации с Владленом (имя, образованное от сокращения Владимир Ленин). В поисках того самого Шурика Гайдай перелопатил не один десяток кандидатов, а за 28-летним Демьяненко приехал на «Ленфильм» лично, чтобы убедиться, что режиссерское чутье его не подвело.