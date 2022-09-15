Названа самая несмешная комедия Гайдая: россиянам стыдно за мэтра

Даже у великого режиссера были фильмы, которые не поняли зрители.

Практически любой фильм Леонида Гайдая, выходивший на экраны СССР, обеспечивал себе безусловную зрительскую любовь. Но были в копилке Леонида Иовича и картины, принятые совсем без энтузиазма.

Одной из таких лент стала комедия «Опасно для жизни», снятая в 1985 году. От прохладного приема зрителей и критиков картину не спасли даже такие признанные звезды советской комедии, как Леонид Куравлев, Георгий Вицин, Михаил Кокшенов, Лариса Удовиченко и другие.

Посмотревшие фильм практически в один голос отмечали, что фильму не хватает фирменных гайдаевских юмора и эксцентрического абсурда, а сюжет навевает откровенную тоску: «Сюжет из пальца высосан. Плоские шаблонные персонажи», «Даже не думал, что это фильм Гайдая, как будто другой человек снимал». В итоге картина не вызвала зрительского интереса: ее посмотрели всего 20 миллионов человек.

Позднее стало известно, что Гайдай намеренно снял картину в стилистике, резко отличающейся от привычных комедий его авторства. По замыслу режиссера, фильм «Опасно для жизни» должен был стать нравоучительным повествованием для зрителей. Но сейчас уже можно с уверенностью утверждать, что идея Леонида Иовича обернулась большим творческим провалом.