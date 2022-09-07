Названа самая недооцененная фигуристка России: ее хейтеры вырыли себе яму

Триумф Анны Щербаковой на Олимпиаде в этом году стал неожиданностью для миллионов зрителей. Золото Игр прочили Камиле Валиевой, которая оказалась втянута в допинговый скандал и не показала отличных результатов на льду. Тогда вперед выбилась Александра Трусова: она так рассчитывала на свою победу, что не скрывала разочарования и обиды от выигрыша Щербаковой.

И только тогда на Анну обратили внимание, признав ее самой недооцененной фигуристкой России. Оказалось, что она хоть и оставалась в тени на фоне рекордов Трусовой, но не уступала ей в мастерстве. В Дзен-канале «Непредвзятый спорт» назвали причину неожиданного лидерства Щербаковой: все дело в поклонниках и хейтерах.

Фанаты фигуристки не стремились очернить ее соперниц и не участвовали в скандалах. В то время как, например, болельщики Трусовой были только рады поспорить в Сети о «бездарности» других спортсменок. Под их гнев попала и Щербакова, которую то обвиняли в «краже» медали у Александры, то критиковали ее навыки на льду. И тут хейтеры вырыли себе яму, ведь спортсменка решила добиться высот в карьере назло всем.