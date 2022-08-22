Названа самая мерзкая злодейка советского кино: выбор может удивить

По сравнению с другими, она не сделала ничего по-настоящему ужасного.

Хотя роли истинных злодеев в советском кинематографе всегда отводились мужчинам, женщины-актрисы тоже успели воплотить несколько запоминающихся образов.

Рейтинг главных антагонисток составил автор канала «Советское кино и не только », он же обратил внимание, что злодейки женщины в фильмах обычно никого не убивали, но отравляли жизнь положительным героям так, что вызывали омерзение.

В первую тройку таких персонажей вошли мать и бабушку Романа в картине «Вам и не снилось». Героини в исполнении Лидии Федосеевой-Шукшиной и Татьяны Пельтцер остервенело пытались разрушить любовь двух юных школьников Ромы и Кати, чем заслужили презрение зрителей.

Вторую строчку автор отдал Тасе из ленты «Подранки», которой не простили издевку над голодным сиротой. Наталья Гундарева исполнила роль настолько убедительно, что при виде ее высокой прически в фильме зрителей до сих пор передергивает.

Первой же среди отъявленных мерзавок в фильмах СССР стала Алевтина (Ирина Акулова) из «Экипажа». Ей нельзя приписать ни садизма над детьми, ни предательства близких, но все решили ее постоянные истерики и нелюбовь к собственной семье.