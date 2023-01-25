Названа самая красивая мужская лысина: с учеными согласится каждая женщина (фото)

Густые и здоровые волосы украшают не только женщин, но и мужчин. А вот лысина — другое дело. Представителям сильного пола повезло куда больше: даже без пышной шевелюры они могут стать настоящими секс-символами.

Так, компания Reboot представила на суд публики рейтинг самых красивых лысых мужчин среди знаменитостей. При этом учитывались сразу несколько критериев: правило золотого сечения, рост, благосостояние и отклики в Сети.

В результате в перечне появилось 10 имен. На последнем месте расположился Майк Тайсон. Следом за ним идут Дуэйн Джонсон, Джо Роган, Брюс Уиллис, Джейсон Стэйтем, принц Уильям, рэпер Питбуль, Шемар Мур и Стэнли Туччи.

Лидером, а значит и главным покорителем женских сердец, был признан Вин Дизель. К слову, его лысина оказалась не только самой привлекательной, но и самой блестящей — ей был присвоен наиболее высокий показатель.