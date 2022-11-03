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Названа самая красивая героиня мультфильмов СССР: никогда не угадаете

3 ноября 2022 08:50
Названа самая красивая героиня мультфильмов СССР: никогда не угадаете

Фанаты давно определились со своими фаворитками.

Советская анимация давно завоевала сердца зрителей по всему миру. Фанаты продолжают с восторгом отзываться о мультфильмах, на которых выросло уже не одно поколение. Поклонники ценят не только изобретательную работу художников, но и персонажей, среди которых отдельное место занимают яркие героини.

По мнению зрителей, самым красивым персонажем в мультфильмах СССР можно считать Элизу из «Диких лебедей» 1962 года. Михаил и Вера Цехановские взяли за основу сказку Ханса Кристиана Андерсена, а в анимацию и персонажей вложили всю душу. В итоге зрители уже 60 лет осыпают комплиментами мультфильм, а в особенности его главную героиню, которую считают главной красавицей мультфильмов СССР.

Названа самая красивая героиня мультфильмов СССР: никогда не угадаете

На втором месте, как уверены поклонники, находится Василиса Прекрасная из мультфильма «Царевна лягушка». Фанаты не могут пройти мимо ее сильного характера, преданности и красоты. На третьей позиции расположилась Снегурочка из мультфильма 1952 года.

Также поклонники остались в восторге от Феи и Золушки из «Золушки» и от Спящей царевны из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях».

Фото: Кадр из мультфильма «Дикие лебеди», 1962, «Царевна лягушка», 1954, «Снегурочка», 1952
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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