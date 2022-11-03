Названа самая красивая героиня мультфильмов СССР: никогда не угадаете

Советская анимация давно завоевала сердца зрителей по всему миру. Фанаты продолжают с восторгом отзываться о мультфильмах, на которых выросло уже не одно поколение. Поклонники ценят не только изобретательную работу художников, но и персонажей, среди которых отдельное место занимают яркие героини.

По мнению зрителей, самым красивым персонажем в мультфильмах СССР можно считать Элизу из «Диких лебедей» 1962 года. Михаил и Вера Цехановские взяли за основу сказку Ханса Кристиана Андерсена, а в анимацию и персонажей вложили всю душу. В итоге зрители уже 60 лет осыпают комплиментами мультфильм, а в особенности его главную героиню, которую считают главной красавицей мультфильмов СССР.

На втором месте, как уверены поклонники, находится Василиса Прекрасная из мультфильма «Царевна лягушка». Фанаты не могут пройти мимо ее сильного характера, преданности и красоты. На третьей позиции расположилась Снегурочка из мультфильма 1952 года.

Также поклонники остались в восторге от Феи и Золушки из «Золушки» и от Спящей царевны из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях».