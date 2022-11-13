Названа самая богатая актриса фильмов для взрослых: ее «честное» фото вызовет оторопь
После завершения карьеры знаменитость перестала за собой следить.
Дженна Джеймсон прославилась как одна из главных актрис фильмов для взрослых. За годы карьеры она успела заработать целое состояние, но несколько лет назад ушла из индустрии и сконцентрировалась на своей семье.
Прославленная артистка несколько раз попадала в списки Forbes и других изданий. Как отмечали эксперты, она могла похвастаться 30 млн долларов на счетах, 35 профессиональными наградами, а в ее фильмографии насчитываются 192 картины. И такой успех позволил ей в 2008 году навсегда оставить съемки в фильмах для взрослых.
После этого артистка сконцентрировалась на личной жизни. Она несколько раз состояла в продолжительных отношениях, а в 2017 году родила своего третьего ребенка. После этого звезда экрана перестала следить за собой и за непродолжительное время полностью изменилась. Дженна начала страдать от лишнего веса, и в ней уже нельзя было узнать мечту многих мужчин по всему миру.
За несколько лет вес знаменитости увеличился до 90 килограммов. Однако потом она резко решила похудеть и взяла себя в руки. Артистка занялась спортом и села на специальную кетодиету, что позволило ей избавиться от 40 килограммов за год. С того времени Дженна внимательно следит за своим питанием и старается не запускать себя, а о жизни рассказывает в социальных сетях.