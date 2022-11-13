Названа самая богатая актриса фильмов для взрослых: ее «честное» фото вызовет оторопь

Дженна Джеймсон прославилась как одна из главных актрис фильмов для взрослых. За годы карьеры она успела заработать целое состояние, но несколько лет назад ушла из индустрии и сконцентрировалась на своей семье.

Прославленная артистка несколько раз попадала в списки Forbes и других изданий. Как отмечали эксперты, она могла похвастаться 30 млн долларов на счетах, 35 профессиональными наградами, а в ее фильмографии насчитываются 192 картины. И такой успех позволил ей в 2008 году навсегда оставить съемки в фильмах для взрослых.

После этого артистка сконцентрировалась на личной жизни. Она несколько раз состояла в продолжительных отношениях, а в 2017 году родила своего третьего ребенка. После этого звезда экрана перестала следить за собой и за непродолжительное время полностью изменилась. Дженна начала страдать от лишнего веса, и в ней уже нельзя было узнать мечту многих мужчин по всему миру.

За несколько лет вес знаменитости увеличился до 90 килограммов. Однако потом она резко решила похудеть и взяла себя в руки. Артистка занялась спортом и села на специальную кетодиету, что позволило ей избавиться от 40 килограммов за год. С того времени Дженна внимательно следит за своим питанием и старается не запускать себя, а о жизни рассказывает в социальных сетях.