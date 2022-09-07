Названа худшая роль Высоцкого: американец сыграл с ним злую шутку

За свою карьеру в кинематографе Владимир Высоцкий снялся более чем в 25 фильмах. Но не все его роли поклонники считают по-настоящему удачными. В 1972 году на экраны вышла картина Александра Столпера «Четвертый» об американском журналисте, который случайно узнал о провокации, способной развязать новую войну. Высоцкий связывал с лентой много надежд, но кино оглушительно провалилось в прокате.

В Сети же до сих пор находят недочеты в фильме. По мнению автора Дзен-канала «Вагант », в фильме слишком мрачная атмосфера, а действие происходит в замкнутом пространстве. Блогер подчеркнул, что Высоцкий будто и не старался вжиться в роль, монотонно проговаривая заученные слова. А от обилия действующих лиц в кадре зритель неизбежно начинал уставать. Комментаторы с этим мнением согласились, признав героя-журналиста худшей ролью Высоцкого.