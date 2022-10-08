Назван знак Зодиака с феноменальной интуицией: не догадаетесь, кто он

Астрологи выяснили, под каким созвездием чаще всего рождаются люди с мощным шестым чувством.

Наверное, практически каждому человеку хотя бы раз в жизни удавалось предугадать, что скажет собеседник, еще до того, как тот отрыл рот. Отменить поездку, потому что в глубине души появилась уверенность, что это путешествие не принесет ничего хорошего. Ощутить тревогу за близкого человека, позвонить ему и услышать, что произошло нечто плохое. Шестое чувство в той или иной степени присуще всем знакам зодиака, но есть один, который, по словам астрологов, действительно обладает мощными экстрасенсорными способностями. Рассказываем, о каком представителе зодиакального круга идет речь.

Рыбы

Специалисты в сфере эзотерики утверждают, что самой сильной интуицией в гороскопе наделен водный знак Рыб. Отчасти это объясняется тем, что он располагается в самом конце зодиакального круга. Принято считать, что Рыбы вобрали в себя понемногу от каждого предшествующего знака, а потому они так хорошо читают в душах других людей. Мало того, их разуму доступно знание, которое скрыто от окружающих.

Кроме того, этому знаку покровительствует такие планеты, как Нептун и Юпитер. Если мистический Нептун дарит своим подопечным чуткость, эмпатию, сильные эмоции, то Юпитер наделяет их мудростью и сокровенными знаниями.

Поэтому Рыбы - противоречивый знак, который, с одной стороны, постоянно тревожится и переживает за других, с другой же - благодаря своему тайному дару знает, как в случае беды помочь, поддержать словом и делом.

Уроженцы водного знака - натуры тонкие, творческие, чувствительные к малейшим энергетическим колебаниям. У них есть связь с потусторонним миром, которую, возможно, Рыбы даже не осознают до конца. Сведения о том, что произойдет в ближайшем будущем, приходят к представителям знака в виде туманных предчувствий или вещих снов. Чтобы использовать свой дар по максимуму, Рыбам нужно научиться замечать знаки и читать их.

Люди, рожденные под знаком Рыб, часто имеют склонность к эзотерическим дисциплинам - хиромантии, астрологии, гаданиям на картах Таро. При этом они могут дать дельный совет и без помощи извне, поделиться мудростью, которую таят в своем сердце.

Астрологи рекомендуют прислушиваться к представителям знака, поскольку они действительно знают, что говорят.

Можно, конечно, и проигнорировать их советы и предупреждения, но тогда, как говорится, пеняйте на себя.