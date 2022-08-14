Назван самый злой знак Зодиака: вы наверняка догадаетесь, кто это

Испортить настроение окружающим – милое дело для некоторых знаков зодиака. Они способны капризничать, закатывать истерики и срывать плохое настроение на друзьях и коллегах, и при этом не испытывать потом ни раскаяния, ни мук совести. По мнению астрологов, больше всего склонны к такому поведению три знака зодиака. Специалисты составили рейтинг самых злых представителей гороскопа – в него вошли четыре знака.

Лев

Почетное четвертое место в списке зодиакальных вредин занимают Львы. По мнению астрологов, все негативные качества, в том числе и раздражительность, проистекают из львиного эгоизма.

Представители огненного знака обожают, когда планета вертится исключительно вокруг них, любят купаться в восхищении окружающих.

Когда же Львы чувствуют, что все взгляды направлены не на них, они начинают злиться, устраивать скандалы, пытаясь привлечь к себе всеобщее внимание.

Овен

На третьем месте расположились Овны. Люди, появившиеся на свет под покровительством планеты Марс, названной в честь божества войны, вряд ли могут быть спокойными и уравновешенными.

Поэтому, согласно мнению астрологов, представители этого знака то и дело вспыхивают по поводу и без.

В такие минуты окружающие стараются не попадаться Овнам по горячую руку, поскольку те не контролируют себя и могут сильно задеть собеседника едкими и обидными словами.

Козерог

Второе место досталось Козерогам – людям, которые привыкли ставить на первое место свои собственные интересы. Они любят, когда окружающие подчиняются им, но совершенно не задумываются, что у них тоже есть свои чувства и принципы.

Как только кто-то пытается напомнить Козерогам, что они не властелины мира, начинается настоящее шоу – правда, его зрители охотно сдали бы билеты и сбежали.

Обычно сдержанный и закрытый, в гневе Козерог очень страшен и неприятен. Если представитель знака знает о какой-то слабости собеседника, можно не сомневаться, что он решит ударить по больному.

Скорпион

И, наконец, лавры самого злого знака зодиака получает Скорпион. Люди, появившиеся на свет под этим созвездием, славятся своим сложным, невыносимым характером, удивительной обидчивостью и мстительностью, стремлением "ужалить" собеседника побольнее.