Назван самый страшный проект «Диснея»: родителям стоит быть осторожнее

В этой «детской» истории очень много насилия и жестокости.

Работы студии Уолта Диснея считаются классикой детского кино. Трогательные сказки о принцах и принцессах или истории о милых животных нравятся юным зрителям по всему миру. Но некоторые из сюжетов оказались не такими уж простыми.

Например, пятый полнометражный мультфильм студии, который назывался «Бемби», сняли в 1952 году. Он был основан на книге австрийца Феликса Зальтена. Свою работу он написал еще в 20-х годах прошлого века и признавал ее литературой для взрослых. В первую очередь из-за множества жестоких сцен, а также политических намеков. Зальтен писал историю выживания в страшном мире, где опасность ждет на каждом шагу — и от зверей, и от людей. Некоторые эпизоды, как передает «Кинопоиск », изобиловали описаниями насилия: например, когда олени насмерть бились за самку.

В экранизации Дисней обошелся без множества шокирующих сцен. Однако смерть матери Бемби разбила сердца даже взрослым зрителям. Процесс убийства оленя браконьером режиссер оставил за кадром, но сам эпизод, пропитанный безысходностью, остался жутким.