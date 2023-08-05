Назван самый страшный фильм, снятый в России: никогда не угадаете

В российском кинематографе не так много ужасов, намного больше снимают комедий или драм. Но ни один хоррор не сравнится с драматичной историей, которую снял Алексей Балабанов. Многие считают «Груз 200» самой страшной картиной, которую когда-либо снимали в России.

Фильм невероятно динамичный и захватывающий, но при этом он создает такую атмосферу, от которой берет настоящая жуть. «Груз 200» не подойдет для легкого просмотра в веселой компании — он дает даже больше острых ощущений, чем можно было бы ожидать.

Самая страшная часть фильма — это его реализм. События, которые показаны в «Грузе 200», не случились в реальности, но вполне могли бы произойти. Пороки общества, которые показывает Балабанов, не удивят никого: равнодушие, жестокость, цинизм и трусость — все это часть нашей реальности. И именно от этого становится жутко. Многие называют «Груз 200» антикино, талантливым, безумно реалистичным, но ни капли не развлекательным.