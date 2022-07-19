Назван самый сложный советский фильм для иностранцев: никогда не угадаете

Отечественные зрители и не задумываются о том, насколько по-разному русский язык может звучать в разных фильмах одного и того же периода. Зато испанский блогер Нурия прочувствовала это во всей красе.

Она раскрыла россиянам самое сложное советское кино, какое она когда-либо смотрела — «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Чтобы объяснить, что именно ставило ее тупик, иностранка привела в пример краткий диалог Надежды и Василия:

— Поди вон это воды что ли натаскай.

— Так в бане-то полна кадушка, мы с Лехой-то натаскали вчера.

«Очень трудно понимать этот русский. Я знаю, что это очень простой разговор, но такую чисто русскую интонацию мой каталанский мозг не может обработать. Каждое слово как-будто поют», — поделилась впечатлениями Нурия .

Фильм поразил ее и тем, что первые 15 минут повествования зрителю просто демонстрируют деревенскую жизнь, как в документально кино. Вот почему иностранке было так сложно понять ленту: слишком чистый язык, непривычные интонации и непонятные конструкции.

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