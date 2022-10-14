Назван самый самовлюбленный знак Зодиака из всех: узнайте, ваш ли он

В том, чтобы нравиться самому себе, нет ничего плохого. Напротив, человек, который любит себя и принимает таким, какой он есть, живет более счастливой и гармоничной жизнью, чем люди с низкой самооценкой. Однако порой любовь к себе превышает все допустимые нормы и превращается в самовлюбленность, а то и в эгоизм или нарциссизм. Астрологи считают, что вычислить махрового эгоиста можно с помощью гороскопа - люди, склонные к самолюбованию, чаще всего рождаются под определенным знаком зодиака.

Лев

Звание самого самовлюбленного знака зодиака, без сомнений, достается Льву. Представители огненной стихии с самого детства любят привлекать к себе внимание окружающих. Для этого им даже делать ничего не нужно - Львенку достаточно несколько раз взмахнуть пушистыми ресничками, чтобы взрослые единодушно окружили это милейшее создание и наперебой начали восторгаться, угощать сладостями и дарить игрушки. Очень скоро маленький уроженец знака понимает, что успех - это очень выгодно.

В дальнейшем самолюбие знака только возрастает. В юности представители огненного знака пользуются большой популярностью у противоположного пола. Пока окружающие сходят с ума и пытаются привлечь внимание Льва всеми возможными способами, тот ходит с высоко вздернутым носом и наслаждается всеобщим вниманием.

Толпы поклонников преследуют этот знак на протяжении всей жизни - даже осознание, что им ничего не светит, не отпугивает этих несчастных.

Справедливости ради нужно сказать, что у Льва действительно много качеств, которыми можно гордиться. Практически все представители этого знака обладают каким-нибудь талантом, который выделяет их из толпы и как будто бы возвышает над ней. Лев нередко выбирает для себя публичную профессию - он легко может добиться успеха на сцене, на экране или стать популярным блогером и получить миллионы подписчиков в социальных сетях.

Врожденная харизма Льва притягивает к нему окружающих.

Этот знак прекрасно понимает, какое впечатление производит на людей, и не стесняется этим пользоваться.

Вот только у его известности есть и оборотная сторона - успехи и самолюбование Льва крайне раздражают окружающих. Астрологи советуют уроженцам огненного знака почаще вспоминать, что иногда стоит не только говорить о себе, но и слушать других - это поможет наладить отношения с людьми.