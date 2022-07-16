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Назван самый приятный человек в российском шоу-бизнесе: не догадаетесь, кто это

16 июля 2022 11:17
Назван самый приятный человек в российском шоу-бизнесе: не догадаетесь, кто это

О самом приятном человеке в шоу-бизнесе рассказал Юрий Лоза.

Музыкант Юрий Лоза в последние годы активен и популярен благодаря не своему творчеству, а множеству скандальных заявлений о коллегах по шоу-бизнесу. Обычно Лоза не стесняется в выражениях и позволяет себе пройтись как по отечественным звездам, так и по мировым, вроде группы Metallica. Но иногда у Юрия бывают моменты доброты.

Назван самый приятный человек в российском шоу-бизнесе: не догадаетесь, кто это

Недавно Лоза в своем Телеграм-канале написал, что самый приятный человек в российском шоу-бизнесе — это Николай Дроздов. Как считает музыкант, Дроздов очень миролюбивый и добрый человек, из-за чего у него просто не может быть врагов. «Мне кажется, что у него вообще нет и никогда не было врагов. Ну как можно враждовать с человеком, которого любят даже пауки», — пишет Юрий Лоза. О том, что ведущий передачи о животных Николай Дроздов — человек приятный и добрый, говорят многие, кто с ним сталкивался. Не верить Юрию Лозе в данном случае было бы трудно.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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