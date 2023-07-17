Назван самый отвратительный российский сериал: согласиться с выбором трудно

Каждый год на экранах появляются десятки новых сериалов. Некоторые из них закрывают после одного сезона, а другие продляют год за годом. Парадокс, но далеко не все «долгоиграющие» проекты пользуются любовью телезрителей. Пользователи Сети назвали одним из самых отвратительных российских сериалов комедию «СашаТаня», которая выходит в эфир уже десять лет.

Сериал «СашаТаня» стал продолжением популярного ситкома «Универ». В него перекочевали не только главные герои, Саша и Таня Сергеевы, но и несколько других персонажей, появляющихся время от времени.

Пользователи заявляют, что и сериал, и его персонажи ужасны. От серии к серии они попадают в одни и те же ситуации, и не только ничему не учат зрителей, но не учатся на собственных ошибках и сами. Зрители считают семью Сергеев сомнительным примером для молодых родителей, а сюжет комедии — скучным и однообразным.