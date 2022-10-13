Назван самый добрый знак Зодиака: вы ахнете, узнав, кто это

Нравиться всем без исключения невозможно, и все же есть люди, которые, кажется, могут сразить наповал своей добротой и обаянием абсолютно каждого. Они излучают такую мощную положительную энергетику, что противиться ей совершенно невозможно. Астрологи выяснили, что такие душки рождаются под определенными знаками зодиака - они рассказали, под какими именно.

Козерог

“На лицо ужасные, добрые внутри”, - кажется, эти строчки авторы песни из известного советского кинофильма написали именно про Козерогов.

Ну ладно, может быть, они и не “ужасные”, но строгие и холодные - это точно.

Уроженцы земного знака производят на окружающих не самое приятное впечатление, они кажутся слишком замкнутыми, отстраненными и нелюдимыми. Однако астрологи уверяют, что под этой суровой оболочкой скрывается золотое, отзывчивое, большое сердце.

Представители земной стихии в первую очередь ориентируются на разум, а не на эмоции. Козероги крайне редко ввязываются в конфликтные ситуации, потому что не поддаются на провокации, не позволяют себе выходить из себя и срываться на окружающих. К тому же это преданные и бескорыстные друзья, которые всегда готовы подставить плечо, выслушать, напоить чаем с плюшками. Добиться расположения Козерога сложно, но если он откроется, станет понятно, насколько это добрый человек.

Кроме того, астрологи рассказали, под какими знаками рождаются самые добрые мужчины и женщины. Среди представительниц прекрасного пола лидируют Тельцы. Уроженки земного знака славятся своей честностью, искренностью, милосердием. Они с удовольствием помогают своим друзьям и близким, но, к сожалению, некоторые корыстные и хитрые люди пользуются их добротой.

Астрологи рекомендуют женщинам-Тельцам быть осторожнее и помнить золотое правило “доверяй, но проверяй”.

Что касается мужчин, то рейтинг главных зодиакальных добряков возглавил Стрелец. Специалисты в сфере эзотерики утверждают, что этот знак хоть и отличается своим добродушием, никому не позволит сесть себе на шею и свесить ножки. Нет, к лжецам, предателям и манипуляторам Стрелец крайне нетерпим, он не станет молчать, когда кто-то пытается обмануть его самого или кого-то поблизости.